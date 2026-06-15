Bei einer Gasexplosion in einem Hinterhof in der Kandeler Hauptstraße sind am Freitagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 43-Jährige zuvor im Außenbereich ein Gaskochfeld betrieben. Gegen 15.15 Uhr kam es dann zu einer Explosion.

Eine 44 Jahre alte Frau und ihr elfjähriger Sohn, die sich in einem benachbarten Geschäft aufhielten, wurden leicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen.