Bei einem Unfall auf der Südtangente am Dienstagnachmittag waren insgesamt drei Personenwagen beteiligt. Zwei Personen wurden aufgrund von Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin war gegen 17.40 Uhr auf der Südtangente in Richtung Rheinbrücke unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Rüppurr fuhr sie auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 32-Jährigen auf. Dieses wiederum wurde auf den Pkw eines 29-jährigen Fahrers geschoben. Die beiden Autofahrerinnen wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und mussten von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. An den drei Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 4500 Euro, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.