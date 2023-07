Die Suche nach Standorten für Erdwärme im Raum Karlsruhe geht weiter. Das zuständige Amt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau hat zwei Genehmigungen dafür erteilt. Das Unternehmen „Deutsche Erdwärme“ sowie „Energie Baden-Württemberg (EnBW)“ zusammen mit den Stadtwerken haben jeweils ein Untersuchungsfeld zugeteilt bekommen. Die Firmen sind nun berechtigt, das geothermische Potenzial des Untergrunds zu untersuchen und zu bewerten. Dafür werden bekannte geowissenschaftliche Daten ausgewertet und mit modernen Messungen neue Daten über die Beschaffenheit des Untergrundes gewonnen. An geeigneten Standorten sollen dann Projekte zur Erschließung tiefer Geothermie vorbereitet werden. Das Ziel ist in beiden Feldern die Erzeugung von Strom sowie die Nutzung von Erdwärme für die Wärmeversorgung. Die bergrechtliche Erlaubnis gestattet den Unternehmen exklusiv die Erkundung und Erschließung von Erdwärme, Sole und Lithium in ihren Erlaubnisfeldern. Bohrungen sind noch nicht gestattet, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Diese würden weitere Genehmigungen erfordern.