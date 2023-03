Auf der Bundesstraße 35, in Höhe der Rudolf-von-Habsburg-Brücke bei Germersheim, ereigneten sich am Mittwochmorgen gleich zwei Verkehrsunfälle. Die Autofahrer im Alter von 51 und 36 Jahren verloren laut Polizeibericht aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierten mit der Fahrbahnbegrenzung. Beide wurden nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Da es gerade in den frühen Morgenstunden aufgrund der niedrigen Temperaturen noch glatt sein kann, empfiehlt die Polizei eine vorsichtige Fahrweise.