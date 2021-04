[Aktualisiert 16.45 Uhr] Zwei Personen sind am Samstagnachmittag leblos aus dem Epplesee in Rheinstetten-Forchheim (Landkreis Karlsruhe) geborgen worden. Wie die Polizei auf Nachfrage inzwischen mitteilte, handelt es sich um einen Suizid eines älteren Ehepaares. Zunächst waren die Hintergründe der Personensuche am Epplesee unklar. Fast 100 Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Polizei, DLRG und Rettungsdienst hatten an dem Badesee mit Booten und einem Hubschrauber nach den zunächst vermissten Personen gesucht.

Hinweis der Redaktion:

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist, etwa bei großen Rettungseinsätzen, Bahnsperrungen oder einer öffentlichen Suche nach Vermissten. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).