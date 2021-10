„Herbst Ausklang“ am Bürgerhaus beim Stadtpark „Fronte Lamotte“. An zwei Tagen, 30. und 31. Oktober, sorgt von 15 bis 20 Uhr das Team um Ullrike Schmittschmitt unter Beachtung der 2G plus Regelung für Musik, Wein und kleinen Snacks. Für musikalische Stimmung sorgen am Samstag „The Guitar & Piano Men“ (Edgar Zimmermann und Bernd Camin) und am Sonntag von Kapelle, Kapelle. Auf die Fragen, wie die Veranstaltung umgesetzt werden soll, ob es eine Zugangskontrolle gibt und wie viele Gäste erwartet werden, gab es weder von der Veranstalterin noch von der Stadtverwaltung Germersheim Antworten. Der Grund: Nur Bürgermeister Marcus Schaile darf diese Informationen weitergeben.