An der Hainbuchenschule in Hagenbach gibt es für interessierte junge Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, ein FSJ abzuleisten. Zu den Aufgaben gehören Unterstützung der Lehrern, Zusammenarbeit mit Schülern und gerne auch eigene Angebote an Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag. Ein Freiwilligendienst ermöglicht den Seitenwechsel, von der Position des Schülers hin zum Unterstützer im Klassenraum. Grundvoraussetzungen sind Interesse an der Begleitung und Förderung von Schulkindern, eine positive Einstellung zur Schule, sowie Freude an Teamarbeit. Es sind noch zwei Stellen ab Mitte August 2021 frei. Interessenten können sich direkt bei der Hainbuchenschule, Telefon 07273 2520, E-Mail: hagenbach@gs.vg-hagenbach.de bewerben.