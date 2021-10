Auf der Landstraße zwischen Berg und Hagenbach ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall mit zwei Schwerverletzten: Gegen 15.40 Uhr waren laut Polizei vier Verkehrsteilnehmer auf der L 540 in Richtung Hagenbach unterwegs. An der Einmündung zur K 19 wollte der Fahrer des ersten Autos abbiegen, musste jedoch aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Die zwei folgenden Fahrzeuge bremsten ebenfalls. Der dritte Fahrer habe die Situation allerdings zu spät erkannt und sei ungebremst auf den Vordermann aufgefahren. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Fahrer zum Teil schwer verletzt, sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.