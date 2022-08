Bei einem Verkehrsunfall am Samstag sind zwei Menschen schwer verletzte worden. Es entstand zudem ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen Mitternacht auf der Südtangente unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er wohl in den Gegenverkehr und stieß mit dem BMW einer 26-jährigen Frau zusammen. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch die 26-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen, die eine Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich zogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Zeppelinstraße voll gesperrt, heißt es in der Mitteilung weiter.