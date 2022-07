Unbekannte Betrüger erbeuteten am Donnerstag gegen 15.30 Uhr von einer 66-Jährigen mit der „Schockanrufermasche“ Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 28.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spielten die Täter der Betrogenen vor, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht und die Haft könne durch eine Kaution abgewendet werden. Die angeblichen Polizeibeamten vereinbarten eine Geldübergabe in der Nähe des „Beiertheimer Wäldchens“ in Karlsruhe. Dort übergab die 66 Jahre alte Frau einer Unbekannten Bargeld und Schmuck in Höhe von etwa 28.000 Euro. Im Anschluss telefonierte die Dame mit ihrem Sohn und der Betrug flog auf. Eine Fahndung der hinzugerufenen Polizei führte nicht zur Spur der unbekannten Geldabholerin.

In einem weiteren Fall war es einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin zu verdanken, dass eine 83-Jährige nicht auf die gleiche Betrugsmasche hereinfiel. Als diese bei der Bank eine fünfstellige Summe abheben wollte, wurde die Bankangestellte misstrauisch und verständigte die Kriminalpolizei. Beamte suchten die 83-Jährige zu Haus auf. Dort erschien gegen 18.50 Uhr ein junger Mann, der vorläufig festgenommen wurde. Er befindet sich im Polizeigewahrsam.