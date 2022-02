Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag im Karlsruher Stadtgebiet aus zwei geparkten Autos jeweils einen Laptop gestohlen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Tatverdächtigen bei den in der Ettlinger Straße und in der Werthmannstraße geparkten Fahrzeugen zunächst die Seitenscheiben ein. Anschließend entwendeten sie aus den Pkw die auf den Rücksitzen liegenden Laptops. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang besonders darauf hin, Wertgegenstände nicht im Auto zurückzulassen.