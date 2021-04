Nach Ludwigshafen und Mannheim führten die Ermittlungen nach dem Diebstahl von Waffen aus der Kaserne der Bereitschaftspolizei Bruchsal. Dort hatten zunächst Beamte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit zwei Funkgeräte und einen Einsatz-Overall vermisst, berichtet die Polizei Karlsruhe. Später stellten zwei Beamte nach ihrem Urlaub fest, dass ihre Dienstwaffen nebst Munition und der dazugehörigen Ersatzmagazine fehlten. Die Polizei Karlsruhe bildete darauf eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe. Bereits nach zwei Tagen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 40 Jahre alten Wachmann. Er hatte Zugang zu allen Räumen und war erst Anfang März bei der Polizei eingestellt worden.

In der Wohnung des in Mannheim lebenden Mannes fand ein Spezialeinsatzkommando die Funkgeräte. Die beiden Pistolen hatte er bereits verkauft : eine an seinen 53-jährigen Onkel, die zweite Waffe an einen 42 Jahre alten früheren Schulfreund. Zwei Wohnungsdurchsuchungen noch in derselben Nacht in Mannheim und Ludwigshafen brachten beide Schusswaffen mitsamt der Munition zutage. Die Motive aller drei Verdächtigen, die bisher polizeilich unauffällig waren, sind derzeit noch unklar. Mangels Haftgründen blieben sie auf freiem Fuß, so die Polizei.