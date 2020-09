Derzeit gibt es im Kreis Germersheim 51 auf das Coronavirus positiv getestete Menschen. Darunter sind zwei Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Damit liegt die Gesamtzahl am Virus erkrankter Menschen im Landkreis bei 299 (Stand Freitag, 13 Uhr). Am Freitag in der Woche zuvor waren es 279 positiv getestete Menschen. 242 Kreisbewohner sind wieder gesund. Sechs Menschen sind infolge der Infektion gestorben.