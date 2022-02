Die Arztpraxis von Dr. Carsten Rötter in der Unteren Hauptstraße 112 wird mit einem 44 Quadratmeter großen Anbau erweitert. Der soll an der südwestlichen Seite des 2017 errichteten und 330 Quadratmeter großen Gebäudes entstehen und Platz für zwei weitere Behandlungsräume bieten. Weil umliegende Ärzte in den Ruhestand gegangen sind, „ist der Zulauf noch größer geworden“, sagt Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG). Und informiert, dass in der Praxis neben Rötter mittlerweile vier weitere Mediziner tätig seien – zwei Ärztinnen und zwei Ärzte. Hardardt hat den Gemeinderat über das Projekt informiert. Der Kreisverwaltung liegt der Anbau zur Genehmigung vor. Der Gemeinderat hatte jedoch keine Entscheidung zu fällen, weil die „Erweiterung war bereits im Vorfeld eingeplant“ war. Der Bauantrag entspreche dem Bebauungsplan. Der Verwaltung zufolge weist der Bebauungsplan südlich der Schulstraße aus dem Jahr 2016 „das Grundstück als Sondergebiet Einzelhandel und Dienstleistung aus“. Dabei befinde sich das beabsichtigte Vorhaben innerhalb der Festsetzungen des Plans und entspreche dem Planungswillen der Ortsgemeinde. Rechtlich „ist keine Entscheidung über das Einvernehmen erforderlich“.