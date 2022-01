Der nächste Ludwigsmarkt am Kirchplatz mit 19 Beschickern findet am Freitag, 4. Februar, von 14 bis 18 Uhr , im Zentrum der Gemeinde statt. Erstmals wird Andreas Dunker mit seinem Kaffee- und Confiseriewagen zu Gast sein. Er hat eine eigene Rösterei und steht, wie viele andere Beschicker des Ludwigsmarktes, auch auf Wochenmärkten in großen Städten. Ebenfalls neu wird der „Gewürzstand Frahry“ mit einer großen Auswahl an Gewürzen, Salzen und Teesorten vertreten sein. Nach einer kurzen Winterpause kehrt auch Blumenhändler Musti zurück. Er wird erstmals dieses Jahr, Schnittblumen und Frühblüher in Töpfchen im Angebot haben. Alle weiteren Stammbeschicker mit Klassikern wie Obst, Markt und Eiern sind auch wieder zu Gast. Stadtbürgermeister Christian Hutter freut sich, dass sich der monatliche Ludwigsmarkt auch in der ungemütlichen Jahreszeit etabliert hat. Alle 19 Marktstände finden sich im Internet unter www.hagenbach.de. Aufgrund der andauernden Infektionslage ist im gesamten Marktbereich eine medizinische Maske zu tragen. Parkplätze sind ausreichend am Festplatz vorhanden. Der kurze Fußweg zum Kirchplatz ist ausgeschildert.