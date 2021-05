Lustadt. Eine Bekannte des Hausbesitzers konnte am Samstag gegen 13.15 Uhr einen Einbruch verhindern. Sie befand sich zufällig auf dem Grundstück des 68-jährigen Geschädigten in Lustadt und beobachtete dort zwei Männer, die vermummt und mit Brecheisen ausgestattet über die Gartenmauer geklettert waren. Als sie die 61-Jährige bemerkten, traten die bislang unbekannten Täter sofort den Rückzug an und flüchteten über das nördliche Feld in Richtung Weingarten, heißt es im Polizeibericht. Die Fahndung und eine Nachbarschaftsbefragung verliefen ohne Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim unter Telefon 07274 9580 entgegen.