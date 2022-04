Zweifacher Vandalismus-Vorfall in der Nacht auf Dienstag, 12. April: Unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Zugangstür zum Bootshaus des Bootsclub Berg in der Lauterburger Straße ein und versuchten die Tür zu öffnen. Des Weiteren wurden an der Bushaltestelle am Bahnhof zwei Glasscheiben des Wartehäuschens eingeworfen. Die entstandenen Sachschäden werden jeweils auf etwa 1000 Euro geschätzt.