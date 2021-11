Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden am Sonntag zwei Männer dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Im ersten Fall handelt es sich um einen 39-jährigen, wohnungslosen Mann. Der Beschuldigte soll am Samstagvormittag sowie am Samstagnachmittag jeweils in einem Drogeriemarkt in Karlsruhe hochwertige Parfums entwendet beziehungsweise versucht haben diese zu entwenden. Bei der zweiten Tat wurde er vor dem Passieren des Kassenbereichs von einem Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde ein Cuttermesser in seinem Rucksack aufgefunden.

Der zweite Fall betrifft einen 28-Jährigen. Dem ebenfalls wohnsitzlosen Beschuldigten wird Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Er soll zunächst am frühen Sonntagmorgen im Vorbeigehen eine Frau beleidigt und versucht haben, diese anzuspucken. Er soll die Frau verfehlt, aber deren Begleiterin im Gesicht getroffen haben. Eine verständigte Streife konnte den 28-Jährigen kurz danach stellen. Der Beschuldigte verweigerte die Angaben seiner Personalien. Bei Eintreffen einer, zur Verstärkung herbeigerufenen, zweiten Streife zerschlug der Mann eine Bierflasche und bedrohte die Beamten mit dem abgebrochenen Flaschenhals. Nur unter Androhung von Schusswaffengewalt und unter Einsatz von Pfefferspray ließ der Beschuldigte die Flasche schließlich fallen, so dass er zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden konnte.