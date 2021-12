Zwei Männer wurden am Dienstagabend von einem Hund gebissen und schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Feststellungen war ein 41 Jahre alter Hundehalter zunächst gegen 23 Uhr mit seinem Vierbeiner und einem befreundeten 47-Jährigen in einem Waldgebiet bei Oberreut unterwegs. Offenbar stolperte der 47-Jährige und stürzte zu Boden. Davon wohl beeindruckt ging der Neufundländer-Mischling auf den Mann los und verletzte ihn an Händen und Gesicht. Als der 41-jährige Hundehalter reagierte und den Rüden an einem Baum festband, wurde er gleichfalls gebissen und trug Verletzungen an Händen und Armen davon. Die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen und kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hund wurde von der Polizeihundeführerstaffel an die Tierrettung überstellt und anschließend in einem Tierheim untergebracht.