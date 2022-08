Eine besorgte Mutter teilte am Samstagmorgen der Polizei mit, dass ihre 9-jährige Tochter sowie deren 13-jährige Cousine am Vortag gegen 18 Uhr angeblich von einem unbekannten Mann verfolgt worden wären. Nacht Aussagen der Mädchen, wäre ihnen ein Mann in der Postgrabenstraße hinterhergelaufen und hätte auch die Straßenseite gewechselt, als sie es taten. Die beiden Kinder haben in einer nahegelegenen Bäckerei Hilfe gesucht. Zwei Bäckereifachverkäuferinnen hätten sich für die Mädchen eingesetzt und den Mann ihres Ladens verwiesen. Die Kriminalpolizei Landau nimmt die Ermittlungen auf. Hinweise an die Polizei unter 07274-9580.