Zwei ohrenbetäubende Knalle haben am Freitag kurz nach 14 Uhr die Bevölkerung in der Südpfalz aufgeschreckt. Meldungen gab es auch aus Karlsruhe, Graben-Neudorf, Bruchsal und Pforzheim. Ersten Recherchen zufolge handelt es sich wohl um zwei Abfangjäger der Bundeswehr, die die Schallgrenze durchbrochen haben. Gerüchte, denen zufolge ein Zusammenhang mit der Sprengung des Kaufhofs in Landau besteht, haben sich nicht bestätigt.

Mehr zum Thema:

Überschallknall: Der donnernde Trichter