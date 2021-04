Zwei Auffahrunfälle - bei Kronau und bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd - haben am Donnerstag längere Staus auf der A5 verursacht, berichtet die Polizei. Zunächst ereignete sich gegen 12.30 Uhr in Richtung Norden bei der Abfahrt der AS Kronau ein Auffahrunfall mit zwei Autos und einem Lkw an einem Stauende. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro, so die Polizei. Der Standstreifen und die rechte Fahrspur waren bis gegen 14.20 Uhr gesperrt. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein über acht Kilometer langer Stau.

Gleichfalls durch einen Rückstau, der sich an der AS Karlsruhe-Süd aufgrund einer Baustelle der Landesstraße 605 bis auf die Autobahnabfahrt der A5 erstreckte, kam es kurz vor dem Verzögerungsstreifen in Richtung Süden gegen 14.40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer fuhr auch dort am des Staus auf einen vor ihm haltenden Lkw auf. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird hier von der Polizei mit 30.000 Euro beziffert. Zeitweilig standen die Autos bis zur Anschlussstelle Karlsruhe-Nord auf einer Länge von bis zu neun Kilometern.