Die Zahlen steigen auch im Landkreis Germersheim weiter an. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt des Kreises Corona-Ausbrüche in vier Einrichtungen. Die Inzidenzzahl liegt inzwischen bei 69,8.

Aktuell sind vier Einrichtungen im Kreis betroffen: In der Senioreneinrichtung Haus Edelberg in Bellheim wurden drei Infektionen nachgewiesen. Nun werde „die gesamte Struktur, also alle Bewohner und das Personal“ getestet, kündigte das Gesundheitsamt an.

In der Kindertagesstätte Wasserturm in Kandel wurde ein Kind positiv getestet. Die gesamte Kindertagesstätte bleibt jetzt für 14 Tage geschlossen. Davon sind laut Kreisverwaltung zirka 75 Kinder und 22 Mitarbeiter betroffen.

Ein Kind wurde in der Kindertagesstätte Hermann-Quack in Wörth-Maximiliansau positiv getestet. Die betroffene Gruppe mit etwa 25 Kindern und Erziehern ist in Quarantäne. Alle anderen Gruppen können geöffnet bleiben, heißt es in der Mittelung des Kreises.

Schon seit vergangener Woche ist die Daimler-Betriebs-Kita Sternchen in Germersheim geschlossen, teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. Dort sei ein Kind positiv getestet worden. Alle Kinder und Erzieher, insgesamt zirka 20 Personen, befänden sich in Quarantäne.

Derzeit gibt es im Landkreis 162 bestätigte positive Fälle. Darin enthalten sind 28 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 599 Menschen eine Infektion nachgewiesen. 9 Erkrankte sind verstorben. Die Inzidenzzahl liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 69,8. vor einer Woche hatte sie noch bei 46 gelegen.

Das Gesundheitsamt habe in allen betroffenen Strukturen eine erste Einordnung vorgenommen sowie Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Allerdings könnten Entscheidungen zum Beispiel über Testungen angesichts der vielen Neuinfektionen erst nach und nach abgearbeitet werden. Landrat Fritz Brechtel und Amtsarzt Christian Jestrabek appellieren in der Pressemitteilung daher an alle Betroffenen, sich streng an Quarantäneanordnung zu halten, „auch wenn sie in einem ersten Schritt zunächst nur mündlich ausgesprochen wird.“

Die Statistik:

VG Hagenbach: 66 Infizierte seit Beginn der Pandemie/Aktuell infiziert: 22/Genesen: 41/Verstorben: 3

Stadt Wörth: 100/36/62/2.

VG Kandel:52/13/38/1.

VG Jockgrim: 64/19/44/1.

VG Rülzheim: 35/17/18/0.

VG Bellheim: 59/15/44/0.

Stadt Germersheim:120/33/85/2.

VG Lingenfeld:103/7/96/0.

Gesamt: 599/162/428/9.