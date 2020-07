Zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren wurden am Donnerstagmorgen von einem Auto erfasst und mussten schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 77-Jahre alte Unfallverursacher gegen 9.50 Uhr von der Kriegsstraße in die Ritterstraße Richtung Hauptbahnhof abbiegen. Dabei erfasste sein Auto die bei Grünlicht querenden Geschwister, die mit ihrem Tretroller unterwegs waren.