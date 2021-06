Beamte des Polizeireviers Bruchsal wurden, eigenen Angaben zufolge, am Sonntag gegen 7.25 Uhr zu einem Nachbarschaftsstreit in die Bruchsaler Franz-Sigel-Straße gerufen und vernahmen bei einem der Beteiligten deutlichen Cannabis-Geruch. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizeibeamten mehr als 2.100 Gramm Marihuana, 21 Ecstasy-Pillen, zwei Feinwaagen, ein Vakuumiergerät sowie ein Pfefferspray sicher. Darüber hinaus fanden sie weitere Indizien, die für einen Handel mit Betäubungsmitteln sprechen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 37-jährige Beschuldigte am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Vorwurfs des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Bruchsal.