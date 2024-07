Den wiedergewählten Ortsbürgermeister und die Ratsmitglieder verpflichten sowie die Ortsbeigeordneten wählen und vereidigen. Das war der Schwerpunkt der konstituierenden Sitzung.

Schon vor Beginn der Ortsgemeinderatssitzung am Dienstag ist der Saal im Ottersheimer Bürgerhaus gut besucht. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind zur ersten Sitzung des am 9. Juni gewählten Rats gekommen. Zusätzliche Stühle werden geholt, damit alle einen Sitzplatz finden. Im neuen Rat hat die Wählergruppe Job sieben Sitze inne, die Wählergruppe Kreiner stellt fünf Ratsmitglieder, der CDU gehören drei und der SPD ein Ratsmitglied an.

Zunächst werden von Ortsbürgermeister Gerald Job (Wählergruppe Job), der auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bellheim ist, Ratsmitglieder geehrt, die im neuen Rat nicht mehr vertreten sind, sich darin bis zu 42 Jahre engagiert haben.

Per Handschlag

Für den neuen Rat steht die Verpflichtung an, die per Handschlag erfolgt. Danach schreitet Job der Reihe nach die Tische ab, verpflichtet die Ratsmitglieder per Handschlag. „Auf gute Zusammenarbeit!“.

Es ist der bisherige Erste Beigeordnete Peter Kreiner (Wählergruppe Job), der den seit 2004 amtierenden Job nach seinem Wahlsieg im Juni für eine fünfte Amtszeit zum Ortsbürgermeister ernennt. Bei einer Wahlbeteiligung von 81,2 Prozent waren 72,7 Prozent der Wählerstimmen auf ihn entfallen; einen Gegenkandidaten hatte er nicht. „Ich werde weiterhin Vollgas geben“, versichert Job und bekommt Applaus aus dem ganzen Rat. Darüber hinaus lobt er Peter Kreiner, der sich nach zwanzig Jahren als Erster Beigeordneter zurückzieht für dessen Arbeit. „Ich und die Gemeinde haben sehr von deiner Arbeit profitiert“, lobt der Bürgermeister.

Neun zu Sechs

In geheimer Wahl werden die Ortsbeigeordneten ermittelt. Als Ersten Beigeordneten schlägt die Wählergruppe Job Rainer Job und die Wählergruppe Kreiner Mario Kreiner vor. Kreiner setzt sich mit neun zu sechs Stimmen gegen Job durch. „Ich bin der Meinung, dass man als Beigeordneter Neutralität wahren muss“, erklärt Mario Kreiner und kündigt so an, sein Ratsmandat niederzulegen. Die Wahl des Zweiten Beigeordneten gewinnt Stefan Lutz (CDU) mit neun zu sechs Stimmen gegen Milena Kramer (WG Job).

Abschließend berichtet Job den Rat unter anderem über den aktuellen Stand der Kindergartensanierung und die Finanzlage des Bärendorfs, die er als gut bezeichnet.