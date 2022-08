Am Montag waren ein 17-jähriger Kraftradfahrer und sein 16-jähriger Sozius auf der L602 unterwegs, als es zu einem Unfall kam, bei dem die beiden verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 17-Jährige von Rußheim nach Liedolsheim und geriet aufgrund eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem Pkw. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Sein Sozius wurde leicht verletzt. Aufgrund der Bergungs-und Rettungsarbeiten war die Strecke mehrere Stunden gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.