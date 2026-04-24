Es kommen weniger Asylsuchende in die Gemeinden. Die einst umstrittenen Wohncontainer werden wieder abgebaut.

Als der Verbandsgemeinderat im Januar 2024 beschlossen hatte, in allen vier Ortsgemeinden Wohncontainer für Flüchtlinge zu errichten, schlugen in Jockgrim die Wellen hoch. Flugblätter wurden verteilt, Petitionen unterschrieben und ein Streit in sozialen Netzwerken losgetreten. Protest gegen die Entscheidung und die Standortwahl gipfelten in einem Misthaufen, den ein Bürger vor dem Jockgrimer Rathaus abgeladen hatte. Einwohnerversammlungen gab es in allen vier Orten, in Jockgrim waren fast 400 Leute anwesend. In jeder Gemeinde wurden letztlich Container für 25 Menschen aufgestellt, der Aufruhr ebbte in den Folgemonaten ab.

Die Entscheidung für die Container fiel, weil Wohnraum für Asylsuchende und Obdachlose in der Verbandsgemeinde knapp wurde. Damals waren mehr als 210 bedürftige Menschen in angemieteten Räumen untergebracht und die Verwaltung rechnete damit, dass die Kommune weitere Geflüchtete zugewiesen bekommt. Im Dezember 2024 bezogen die ersten Bewohner, es waren Familien, die Container in Jockgrim und Neupotz. Belegt, wenn auch nur teilweise, waren in der Folgezeit alle vier Anlagen.

Zum Jahresende 2025 gingen die Zuteilungszahlen zurück. Die Wohncontainer in Rheinzabern, wo es zudem Probleme mit der Elektrik gab, wurde aufgegeben und der Mietvertrag gekündigt. Nun sollen auch die Containeranlagen in Neupotz und Jockgrim aufgelöst werden, sagte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) kürzlich im Verbandsgemeinderat. Die Zahlen sinken und es sei günstiger die Menschen in Wohnungen unterzubringen. 173 Asylsuchende und Obdachlose leben derzeit in der VG.