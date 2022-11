Während er einkaufen war, sind einem Mann in Lingenfeld am Donnerstagmittag offenbar seine beiden Hunde gestohlen worden. Laut Polizei hatte der Hundehalter die beiden Tiere gegen 13 Uhr vor einem Einkaufsmarkt angeleint. Als er nach einigen Minuten aus dem Markt kam, waren sein hellbrauner Labradormischlingsrüde sowie seine Dackelhündin mit weißem Fell verschwunden. Da ausgeschlossen werden konnte, dass die Hunde entlaufen waren, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.