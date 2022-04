Zwei jugendliche Sprayer beschmierten in der Nacht auf Donnerstag zwei Gebäude in der Bruchsaler Innenstadt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Zwei bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach Erkenntnissen der Polizei besprühten gegen 0.30 Uhr eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger zwei Gebäude in der Straße am Alten Schloss mit Pentagrammen sowie sogenannten Tags. Ein Zeuge bemerkte die beiden Schmierfinken und konnte sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen wurde zudem zwei Messer gefunden. Die Beiden wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben. Ob noch weitere Gebäude betroffen sind sowie die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.