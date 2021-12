Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden am Freitag zwei Männer dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden Männer im Alter von 27 und 56 Jahren werden des versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs beschuldigt, teilt die Polizei mit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erhielt eine 76-jährige Frau aus Pfinztal am Donnerstag mehrere Anrufe nach der Betrugsmasche „Schockanruf“. Die Anrufer gaben vor, dass die Schwiegertochter der Dame einen tödlichen Unfall verursacht habe und eine Haftstrafe nur gegen Zahlung einer Kaution von 12.000 Euro abzuwenden sei. Die 76-Jährige wurde massiv unter Druck gesetzt und schenkte den Ausführungen zunächst Glauben, bis sie aufgrund glücklicher Umstände ihre echte Schwiegertochter traf und diese sodann die Polizei verständigte. Durch die Mithilfe der 76-Jährigen und geschicktes Vorgehen der Kriminalpolizei konnten die beiden Beschuldigten am Donnerstagnachmittag bei dem Versuch festgenommen werden, die Gelder bei der Geschädigten abzuholen.