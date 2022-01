Ein Unbekannter hat am Freitagabend im Bereich der Schinnrainstraße zwei Frauen gezielt Reizgas ins Gesicht gesprüht und ist dann geflüchtet. Eine 74-jährige Dame wollte gegen 18.15 Uhr gerade mit ihrem ihr geparkten Fahrzeug losfahren, als der Unbekannte plötzlich die Fahrertür aufriss und ihr ins Gesicht sprühte. Wenige Augenblicke später, der Unbekannte hatte sich offenbar hinter einem weiteren geparkten Auto versteckt, sprang er unvermittelt vor eine 29-jährige Passantin und attackierte sie in gleicher Weise. Beide Frauen erlitten starke Reizungen im Gesicht. Die Polizei sucht den Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll. Er trug dunkle Bekleidung, eine dunkle Brille und eine Kopfbedeckung. Hinweise an: 0721 49070 entgegen.