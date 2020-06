Zwei Autofahrer verlieren ihren Führerschein für einen Monat, weil sie in einer Straße mit Tempo 30 viel zu schnell unterwegs waren. Am Freitagabend kontrollierten Polizisten aus Germersheim in der Straße Am Unkenfunk die Geschwindigkeit. Diese wurde zwischen 22.50 und 23.30 Uhr überwacht. Es gab fünf Geschwindigkeitsverstöße. Der Schnellste wurde mit 69 Stundenkilometern gemessen. Durch die kürzlich erfolgten Anpassungen des Bußgeldkatalogs müssen zwei der Autofahrer ihren Führerschein nun abgeben.