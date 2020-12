Am Mittwochmorgen kontrollierten Polizisten in Germersheim zum wiederholten Mal den Schulweg um die Eduard-Orth-Grundschule und die Nardini-Schule. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr ahndeten die Polizisten fünf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot. Dazu stellten die Beamten an zwei „Elterntaxis“ technische Mängel fest. Insgesamt fanden die Kontrollen bei den Eltern und Mitarbeitern der Schulen Zuspruch und die Verkehrssünder zeigten sich einsichtig, heißt es im Polizeibericht.