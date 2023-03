Am zweiten Märzsonntag konnte (endlich) die Sängervereinigung 1921 Neuburg ihre Jubiläumsfeier zum 100. Gründungsjahr mit einem festlichen Abend in der Kirche mit zahlreichen Gästen nachholen. Der Verein hatte bereits zuvor die höchste Auszeichnung für Amateurchöre erhalten.

Zahlreiche Ehrungen gab es bei der Jubiläumsfeier für langjährige Sängerinnen und Sänger. Manfred Zimmermann, Schriftführer des Vereins wurde für 40 Jahre und Günter Westermann für 50 Jahre aktives Singen geehrt. Westermann wurde außerdem zum Ehrenvorsitzenden der Sängervereinigung ernannt, und er erhielt langanhaltenden dankbaren Applaus für seine 35-jährige Vorstandstätigkeit, für die ihm bereits im Januar die Landesehrennadel Rheinland-Pfalz verliehen wurde. „Diese Würdigungen hat er verdient, denn er hat in dieser langen Zeit als Vorstand die Vereinsgeschicke großartig gelenkt, die Kameradschaft gefördert und sehr viel geleistet“, bilanziert Schriftführer Manfred Zimmermann und hofft, dass die guten Zeiten des Vereins weitergehen. Der Chor wurde mit der Zelterplakette ausgezeichnet.

Bald zahlreiche Auftritte

Keine guten Zeiten waren es damals im Gründungsjahr 1921 in den krisengeschüttelten und bescheidenen Jahren nach dem 1. Weltkrieg. Doch letztendlich kann so ein Gesangverein in einer Dorfgemeinschaft auch Lebenshilfe in schweren Zeiten sein, ist in der Vereinschronik zu lesen. Die Sänger hatten bald zahlreiche Auftritte und erreichten mit viel Engagement und Stimmbildung gute Erfolge bei Preissingen. Nach Spannungen hatte sich 1926 ein „Bruderverein Frohsinn“ gegründet, doch 1935 schloss man sich erneut zur (heutigen) „Sängervereinigung“ zusammen. Mit Ausbruch des zweiten Weitkrieges 1939 war die Vereinsarbeit jäh beendet, und bei zweimaliger Evakuierung ging ein Großteil der Vereinsunterlagen verloren. 1949 hatte der Chor bereits wieder über 100 aktive Sänger. Der Chronik zufolge „ein Zeichen, dass das Streben nach Gesang und Harmonie den Menschen bei der Vergangenheitsbewältigung des schrecklichen Krieges helfen konnte“.

Es folgte ein steter Aufwärtstrend. Im Mittelpunkt der älteren und auch immer jungen Sänger stand nicht zuletzt die Begeisterung den Gesang, als ältestes Kulturgut zu pflegen und weiterzugeben. Manfred Zimmermann erinnert sich, dass er und seine Freunde gespannt darauf warteten, „endlich mit 16 Jahren singen zu dürfen, und damit in die Welt der Männer aufgenommen zu werden. Zumal Väter und Onkels immer bestens gelaunt von den Sängerabenden erzählten“. Zimmermann erwähnt neben dem Gesang persönliche Freundschaften, vor allem gegenseitige Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Männerchor und Frauengesang

Für den Chorgesang gab es erfolgreiche Jahre, unvergesslich sind die wöchentlichen „lustigen Nachsingstunden“. Eigens für Stimmungsmusik mit ihrer Vorliebe für Wein-, Volks- und Seemannsliedern hatten sich zusätzlich die „Schoppensänger“ zusammengefunden. Im Verein feierte man Weihnachten mit lustigen Theaterstücken, erlebte gemeinsame Jahresausflüge, Sängertreffen und Maibaumaufstellen. Unvergesslich große offizielle Feiern über all diese 100 Jahre waren mit unzähligen Gästen 1971 an der Lautermuschel das 50-jährige und 1996 an der Grillhütte das 75-jährige Jubiläum. Stets war eine aktive Vorstandschaft und sehr engagierte Chorleiter hierbei maßgeblich beteiligt.

Allerdings führten auch in Neuburg Änderungen in der Gesellschaft, der Arbeitswelt und Freizeitgestaltung weg von der Begeisterung zum traditionellen „männlichen“ Chorgesang. Stattdessen meldeten Sängerfrauen ihre Lust auf aktuelle Songs an, was seit 1997 zum gemeinsamen Singen bei „Musica Vita“ führte. 2007 konnte man mit zwei Konzerten das 10-jährige Bestehen feiern. Inzwischen leidet der Chor darunter, dass in Neuburg Veranstaltungsräume nicht mehr nutzbar sind, zum Singen trifft man sich inzwischen beim Fußballclub. Es bleibt die Zuversicht, dass es mit 170 Mitgliedern, darunter 20 Stimmen bei „MusicaVita“ (Chorleiter Patrick Himpel) und 32 singenden Männern (Chorleiter Peter Bollheimer) unter dem neuen Vorsitzenden Jochen Geißer erfolgreich weitergehen kann.