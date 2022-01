Zwei mutmaßliche Brandstifter im Alter von 16 und 17 Jahren wurden am Mittwoch gegen 5.50 Uhr unmittelbar nach der Tat in Rinklingen festgenommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte einen brennenden Roller auf einem Kinderspielplatz in der Straße In der Au nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Erste Ermittlungen ergaben einen Verdacht auf Brandstiftung. Bei der Anfahrt einer Polizeistreife konnten zwei polizeibekannte Jugendliche in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. In der Folge wurden weitere Sachbeschädigungen und Brandlegungen in der Gemeinde festgestellt, die mutmaßlich den Tätern zu geschrieben werden. Die festgenommenen Tatverdächtigen hatten wohl Drogen bzw. Alkohol konsumiert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen melden sich bitte unter: 0721 6665555.