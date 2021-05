Vier Menschen sind am Donnerstagnachmittag beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Zeiskam (Landkreis Germersheim) in der Straße Am Hofgraben verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die vier Hausbewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei auf Nachfrage am Freitag noch nicht machen.

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr kurz hintereinander von mehreren Personen alarmiert, informierte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bellheim, Lothar Groth. Nach eineineinviertel Stunden sei das Feuer unter Kontrolle und gegen 20.45 Uhr Einsatzende gewesen. Aufgrund von Meldungen, dass aus dem Haus Flammen schlagen, seien alle Wehren der Verbandsgemeinde alarmiert worden und die der Verbandsgemeinde Rülzheim, die mit zwei Fahrzeugen angerückt sei, darunter die Drehleiter. Im Einsatz waren laut Groth 52 Wehrleute und rund 30 Leute des Rettungsdienstes mit insgesamt 24 Fahrzeugen.

Das Feuer sei in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Diese sei auch am schlimmsten betroffen und habe den größten Sanierungsbedarf. Von den fünf Personen, die aus dem Haus geholt wurden, sei eine Person unverletzt geblieben. Ihr sei von der Gemeinde eine Ersatzunterkunft gestellt worden. Drei der vier Wohnungen im Haus werden nach Groths Aussage wohl mehrere Wochen unbewohnbar sein. Das THW, das bis Freitag, 3.20 Uhr, vor Ort gewesen sei, habe das Haus gesichert. Ein dickes Lob spendete der Wehrleiter den Anwohnern, die die Einsatzkräfte nach Möglichkeit aktiv unterstützt hätten.

Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner sagte, dass die ersten Verletzten das Krankenhaus verlassen haben. Vier Personen habe die Gemeinde kurzfristig im Hotel Zeiskamer Mühle unterbringen können, eine Familie in einer Sozialwohnung. Eine Person habe privat eine Unterkunft gefunden. Zwei Personen konnten in die nicht zerstörte Wohnung des dreistöckigen Hauses zurückkehren, in dem normalerweise neun Menschen in sechs Wohnungen leben. Lechner sprach die Hoffnung aus, dass die Versicherung den Schaden schnell reguliert.