In der Nacht auf Sonntag kontrollierte die Polizei in Germersheim einen Fahrradfahrer. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der 54-Jährige erheblich Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,98 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Ein Vorfall ereignete sich in Rülzheim. Dort wurde ein Fahrradfahrer mit 1,88 Promille angehalten und kontrolliert. In beiden Fällen kann es Folgen haben, denn die Vorfälle werden der Führerscheinstelle gemeldet.