Gleich zwei berauschte Autofahrer wurden durch Polizisten aus Germersheim aus dem Verkehr gezogen. Bei den Verkehrskontrollen in Lingenfeld und Germersheim am Mittwochabend wurden bei den 21- beziehungsweise 27-jährigen Autofahrern festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.