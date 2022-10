In der Ritter-von-Ochsenstein-Straße in Lingenfeld sind am Montagabend zwischen 19 und 21.30 Uhr zwei Fahrzeuge jeweils an der Beifahrerseite zerkratzt worden. Darüber informierte am Mittwoch die Polizei, die über die Höhe des Sachschadens noch keine Angaben machen konnte.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.