Am Sonntagmorgen brannten zwei Autos in Jockgrim. Als die Feuerwehr kurz vor 10 Uhr in der Landauer Straße eintraf, war bereits ein Auto in Vollbrand, teilt die Polizei mit. Die Flammen hatten auch auf ein daneben geparktes Fahrzeug übergegriffen. Beide konnten laut Feuerwehr Jockgrim umgehend gelöscht werden. Die Wehr war mit zwölf Leuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, da das Auto bereits beim Abstellen gequalmt habe. Während dieser Pkw „nicht mehr zu retten“ gewesen sei, geht die Polizei bei dem zweiten nicht von einem Totalschaden aus. Die Schadenshöhe wurde bislang nicht beziffert.