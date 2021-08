Am Donnerstag Mittag wurden Anwohner der Angelstraße in Lustadt gegen 13 Uhr auf einen lauten Knall aufmerksam. Vor dem Haus sahen sie einen dunklen Pkw, dessen Fahrer dort zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge touchiert hatte. Im Anschluss fuhr er, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, davon. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro, schätzt die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.