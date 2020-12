Germersheimer Polizisten wollten am Sonntagabend aufgrund eines Gerichtsbeschlusses den Führerschein einer 25-jährigen Frau in Germersheim beschlagnahmen. Als sie an ihrer Wohnungstür vergeblich geklingelt hatten und gerade zurück zum Streifenwagen liefen, parkte direkt vor ihren Augen ein Auto. Auf dem Beifahrersitz saß die gesuchte junge Frau, deren Führerschein dann direkt beschlagnahmt wurde. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten dann zu allem Überfluss fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so die Polizei. Ein durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht. Auf ihn kommt ein Bußgeld von 500 Euro zu.