In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Straße Am Alten Güterbahnhof in Bruchsal gegen 1.40 und 4.35 Uhr zweimal zu einem Angriff von mehreren männlichen Personen gegen jeweils einen männlichen Passanten. Im ersten Fall wurde einem 36-jährigen Mann unter Schlägen und Tritten von mindestens drei Angreifern Bargeld geraubt. Im zweiten Fall griffen vier männliche Täter mit Schlägen und Tritten einen 24 Jahre alten Passanten an, welchem zu Fuß die Flucht gelang. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jeweils ohne Erfolg. Die Täter konnten nur vage beschrieben werden und sollen etwa 19 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Zwei Täter werden als dunkelhäutig beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe in Verbindung zu setzen.