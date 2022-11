Ein 50 Jahre alter Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte am Donnerstagvormittag für einen größeren Polizeieinsatz in der Karlsruher Südstadt. Seine Wohnung in der Rüppurrer Straße sollte von einem Gerichtsvollzieher mit Hilfe der Polizei gegen 10 Uhr betreten und zwangsgeräumt werden. Der Wohnungsinhaber verweigerte jedoch die Öffnung und randalierte. Lauthals herumschreiend bewegte er sich teilweise gefährlich nahe am geöffneten Fenster, weshalb der Bereich rund um das betreffende Mehrfamilienhaus von der Polizei weitläufig abgesperrt und die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst hinzugezogen wurden. Der Mann konnte letztlich zum Öffnen seiner Wohnungstür bewegt werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht werden. Bis auf eine beschädigte Wohnungseinrichtung gab es keine nennenswerten Sachschäden.