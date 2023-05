Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit acht Jahren lernen Kinder in der Schule das kleine Einmaleins, kicken mit ihren Freunden im Sportverein oder zocken zu Hause ihre ersten Videospiele. Die wenigsten haben in dem Alter ein Gespür für Mitmenschen in Not. Oder den Wunsch, diesen Mitmenschen zu helfen. Bei Jaden Ewald aus Bellheim war das anders.

Ein großes Schlüsselerlebnis gab es für Jaden eigentlich nicht. „Ich habe im Internet gelesen, dass Menschen, die Krebs haben und bei der Chemotherapie ihre Haare verlieren, Perücken