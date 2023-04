Der Pfälzerwald-Verein erhält für den Umbau und die Sanierung seiner Vereinshütte im Vereinsdorf einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 2500 Euro. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Die Vereinshütte sei „in die Jahre gekommen“ und auch in Mitleidenschaft gezogen worden durch mehrere Wassereinbrüche, Schäden durch Nagetiere sowie einer unsicheren Elektrik, die nicht ausreichend dimensioniert war, so die Begründung des Vereins für seinen Antrag. Bisher war auch nur eine Toilette verfügbar, so dass eine Geschlechtertrennung nicht möglich war. Ebenso war die Küchenausstattung unzureichend für die weitere Nutzung und zur Erfüllung von Hygieneanforderungen. Trotz einer großen Anzahl an ehrenamtlich erbrachten Arbeitsstunden sind Kosten in Höhe von 10.800 Euro entstanden, wodurch etwa die Hälfte des Vereinsvermögens investiert wurde.

Im Pachtvertrag mit der Gemeinde müssen die Nutzer der Vereinshäuser eigentlich alle für Veränderungen an den Gebäuden entstehenden Kosten selbst tragen. Bisher hat die Gemeinde laut Verwaltung keine Zuschüsse für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten geleistet. Bei einer positiven Entscheidung werde somit ein Präzedenzfall geschaffen, der bei künftigen Anfragen beachtet werden müsse. Auch könnten Vereine, die bereits Sanierungs- und Renovierungsarbeiten durchgeführt haben, nachträglich einen Antrag auf Bezuschussung stellen.

Der Verein habe Beachtliches geleistet und durch die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden die Kosten so gering wie möglich gehalten. Daher hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Gemeinderat empfohlen, dem Pfälzerwaldverein einen Zuschuss von maximal 25 Prozent der Bruttobaukosten zu gewähren und 2500 Euro als Zuschuss vorgeschlagen. Da im Haushalt 2023 dafür keine Mittel eingeplant, muss die Summe außerplanmäßig bewilligt werden. Der Rat stimmte diesem Vorschlag einstimmig zu.