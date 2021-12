Beim Zusammenstoß einer Radfahrerin mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei in der Nacht zum Dienstag in Karlsruhe wurde die Radlerin leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Demnach befuhr der Streifenwagen gegen 0.05 Uhr die Adlerstraße in Fahrtrichtung Kriegsstraße. Eine 27-jährige Radfahrerin, welche auf der Zähringerstraße in westlicher Richtung unterwegs war, achtete im Kreuzungsbereich nicht auf den von rechts kommenden Streifenwagen. Bei der Kollision beider Fahrzeuge stürzte die 27-Jährige und verletzte sich leicht. Ihre Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Durch das Fahrrad wurde ein geparktes Auto beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.