Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw ist es am Freitagmorgen gegen 6.35 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe, etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Maximiliansau, gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Lastwagenfahrer vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei einen dort fahrenden Pkw. Es kam zur Kollision, wodurch sich das Auto drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.