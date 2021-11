Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr in der Pforzheimer Straße von Ettlingen, als ein alkoholisierter Autofahrer einem vorausfahrenden Pkw auffuhr. Wie die polizeilichen Feststellungen ergeben haben, reagierte der 41-jährige Autofahrer auf das plötzliche Abbremsen des Vordermanns zu spät, als dieser ohne zu blinken auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. Die Beamten führten bei dem Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von etwa 2 Promille ergab. Beachtlich war auch der Testwert bei seinem Beifahrer, der das Auto als Ersatzfahrer noch an anderer Stelle parken wollte. Mit einem Alkoholspiegel von beachtlichen 4 Promille musste ihm das Vorhaben untersagt werden. Zur Abgabe einer Blutprobe wurde der 41-Jährige zur Dienststelle gebracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.